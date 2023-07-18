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جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، أشار صاحب الغبطة إلى أهمية إعداد المقبلين للزواج بالنسبة للكنيسة، مؤكدًا أن الزواج هو عطية إلهية صالحة، كما أن الأسرة هى التعبير الأول عن طبيعة الانسان الاجتماعية.
وشدد الأب البطريرك على استحالة نجاح عهد الزواج، بدون نعمة الله، موجهًا بعض التوصيات الختامية للمقبلين على الزواج.
تضمن اللقاء أيضًا مناقشات عدة بين بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمشاركين فى الدورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الأقباط الكاثوليك يختتم الدورة 64 للمقبلين على الزواج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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