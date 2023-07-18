بطريرك الأقباط الكاثوليك يختتم الدورة 64 للمقبلين على الزواج

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، أشار صاحب الغبطة إلى أهمية إعداد المقبلين للزواج بالنسبة للكنيسة، مؤكدًا أن الزواج هو عطية إلهية صالحة، كما أن الأسرة هى التعبير الأول عن طبيعة الانسان الاجتماعية.

وشدد الأب البطريرك على استحالة نجاح عهد الزواج، بدون نعمة الله، موجهًا بعض التوصيات الختامية للمقبلين على الزواج.

تضمن اللقاء أيضًا مناقشات عدة بين بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمشاركين فى الدورة.