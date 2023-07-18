جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى:- وأطلق التحالف فى الثالث عشر من مارس على 2022، وتم تدشينه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدنى، ليأتى كأول استجابة من المجتمع المدنى بإجراء حوار مجتمعى موسع، لتنسيق الجهود بين جميع أطراف العمل الأهلى والتنموى تحت مظلة واحدة، لتبدأ مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجازات للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى خلال 10 أشهر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.