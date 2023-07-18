الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن الوضع الوبائى فى قنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه فى ضوء تقصى الوضع الوبائى المتعلق بوجود حالات مرضية فى نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوص محافظة قنا، وبعد توجيه فرق مركزية للقرية لمتابعة وتقييم الموقف والقيام بالتقصيات الميدانية لمناظرة الحالات المشتبه بها وعمل التقصى الميدانى وأخذ العينات البيئية وتحديد السبب المحتمل للحدث، واتخاذ الإجراءات الوقائية، قامت فرق الوزارة بمناظرة الحالات وأخذ عينات معملية للفحص من الحالات التى ظهر عليها الأعراض المرضية.





وأوضح بيان صحفى، أنه تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحى، وأخذ عينات من البعوض ويرقات البعوض، خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أظهرت نتائج التقصى والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشرى وفحص اليرقات، وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى (الضنك) والمعروفة باسم الزاعجة المصرية، كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووى إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك (الحمى المؤلمة للعظام).

وبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، فإن حمى الضنك (الحمى المؤلمة للعظام) هى عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، والذى لا ينتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، وينتقل إلى البشر عند تعرضهم لـ«لسعات» البعوض الحامل لهذه العدوى والذى ينتشر فى أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وتقدر عدد الإصابات من المرض بنحو 400 مليون حالة سنويا، كما أن 40% من سكان العالم يواجهون التعرض للإصابة بالمرض وطبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 95% من الحالات المبلغة على مستوى العالم تظهر عليها أعراض خفيفة، مثل (صداع حاد، ألم خلف العينين، آلام بالعضلات والمفاصل، غثيان، تقيؤ، انتفاخ الغدد، طفح جلدى) وعادة ما تدوم الأعراض بين يومين إلى سبعة أيام، وتستجيب للعلاج بمخفضات الحرارة (الباراسيتماول) وتتكرر التفشيات الوبائية للمرض ما بين 3 إلى 5 سنوات.

ويعتبر الناقل الرئيسى للمرض هو بعوضة الزاعجة المصرية، كما تنقل المرض بصورة أقل الزاعجة المرقطة وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة، وتتكاثر البعوضة فى أماكن تجمع المياه الراكدة وتجمعات القمامة والصرف غير المغطى والخزانات المكشوفة والتى تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض لذا فإن أفضل سبل المكافحة هى تحسين مستوى النظافة العامة والعمل على منع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الحالات المصابة، هى حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل ولا توجد حالات من القرية، تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك ولا توجد أى حالات وفاة، وبعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض فى مدينتى سفاجا والقصير.

كما تؤكد وزارة الصحة والسكان اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مكافحة نواقل المرض والحد من انتشاره.