عاجل.. السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": أهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير.

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