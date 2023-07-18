القباج وجندى تناقشان قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - فى مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التضامن الاجتماعى بوزيرة الهجرة، والوفد المرافق لها، متمنية نجاح مؤتمر"المصريين بالخارج"، ومعلنة مشاركة بنك ناصر الاجتماعى به كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن كلا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بعدد من القضايا التى تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع فى الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم فى كل أنحاء العالم خاصة فى أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية البنات والفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادى من خلال بنك ناصر الاجتماعى، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصرى.

كما طرحت وزيرة التضامن الاجتماعى الأمر المتعلق برغبة المصريين فى الخارج فى الاشتراك فى جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى سواء جمعيات فى الخارج ولها أذرع فى الداخل والعكس صحيح أيضا، ومساهماتهم فى الأنشطة التنموية فى القرى مسقط رأسهم أو فى غيرها، أو دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتم مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التى لها ارتباط وثيق مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعى من آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.

واستعرضت القباج جهود الوزارة فى مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، خاصة أن الوزارة قامت بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركزين آخرين، حيث يتم استقبال العائدين من الخارج ضحايا الاتجار بالبشر بالتواصل مع وزارتى الخارجية والهجرة، وتقديم أوجه الرعاية لهم بهذه المؤسسات نفسيا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وقد تطرق الحديث أيضاً لإمكانية الاستفادة من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى إعداد البحوث وقياسات الرأى العام، خاصة أن المركز سبق له إصدار دراسة موسعة عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها منذ أكثر من خمسة أعوام.

كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى ملف التمكين الاقتصادى، والذى يعد أحد أهم الملفات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث تعد الأسباب الاقتصادية من الأسباب المؤدية للظاهرة، وتطرقت لدور الوزارة فى مواجهتها بما يشمل دور المجتمع المدنى فى نشر الوعى بخطورة الهجرة غير الشرعية، وفى دعم أنشطة التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال، وفى استيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً، إضافة إلى دور بنك ناصر الاجتماعى، وهو البنك الاجتماعى الأوحد، فى توفير الإقراض الميسر، وفى التوسع فى نشر لجان الزكاة للمصريين داخل وخارج مصر، وفى دعم أسرهم المتعثرة من خلال صندوق تأمين الأسرة.

كما تم مناقشة سبل التعاون فى إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض "ديارنا" للعاملين بالخارج.

وأشارت القباج إلى الدور المهم الذى يلعبه الهلال الأحمر المصرى فى مجال الإغاثة والطوارئ على المستويين المحلى والدولى، وهو ما ظهر جليًا فى الأزمة الروسية والأوكرانية فى دعمه لعودة الطلاب المصريين، وكذلك دوره فى الأزمة السودانية وخدمات الإغاثة التى قدمت على الحدود المصرية السودانية للاجئين، وغيرها من المواقف التى تُشهد له فى دعم المصريين بالخارج وتأمينهم أوقات الطوارئ.

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى مسارعة وزيرة التضامن الاجتماعى فى تلبية دعوتها لتكون متحدثة رئيسية فى مؤتمر "المصريين بالخارج" فى نسخته الرابعة، وما يمثله من أهمية فى إطار استراتيجية الاتصال المستدام لوزارة الهجرة مع المصريين فى كل دول العالم.

وأضافت السفيرة سها جندى أن المؤتمر يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التى تتمثل فى: المحور الاقتصادى، المحور السياسى والتعليمى، وآخرهم المحور الاجتماعى والخدمى، وهو المحور الذى تقوم وزارة التضامن من خلاله بدور كبير، موضحة أن وزيرة التضامن الاجتماعى من الوزراء المتحدثين خلال المؤتمر لاستعراض وشرح كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة والمخصصة للمصريين بالخارج، وكيفية الاستفادة منها.

ولفتت السفيرة سها جندى إلى أن المحور الاجتماعى والخدمى محور هام جدا، يهدف إلى مناقشة آليات توفير خدمة طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم سواء خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة" فى لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، ويتمثل هذا المطلب فى توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين فى حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، هذا بالإضافة إلى الخدمات التى توفرها الهيئة القومية للتأمين.

قالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هى أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتى دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التى نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين فى الخارج، ولدينا رغبة حقيقية فى الوزارة لإحراز تقدم فى هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة فى أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج، ومنهم حالتين لشباب أصيب خلال الاشتباكات بالسودان، حيث تم التعاون مع الهلال الأحمر المصرى لنتمكن من نقلهم عبر إجراءات إخلاء طبى حتى سلامة وصولهم وعلاجهم فى مستشفيى المعادى وهليوبوليس.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك حاجة ملحة لإطلاق آلية مستدامة تتضمن امتيازات حماية اجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أى نواقص فى الوثائق التأمينية التى يتم العمل بها فى الوقت الحالى لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانونى.

وخلال الاجتماع، اقترحت السفيرة سها جندى بحث إمكانية إنشاء "صندوق أو وثيقة" يتضمن تلك المزايا وتجمع بنود الدعم الاجتماعى، وطرحها للحوار مع المصريين المقيمين فى الخارج خلال مؤتمرهم السنوى الرابع المقرر انعقاده فى 31 من شهر يوليو الجارى.

كما استعرضت وزيرة الهجرة كافة أوجه التعاون المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعى، حيث أكدت أن المصريين بالخارج لهم دور كبير ومهم فى دعم التنمية التى تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم فى دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وخصوصا فى القرى مسقط رؤوسهم، منوهة إلى آخر زيارة لوفد من شباب المصريين بالخارج بالمدرسة المصرية فى كندا، وقاموا بالتبرع لصالح المشروعات التى تتم ضمن "حياة كريمة" من أموالهم الخاصة.

فى سياق آخر، أكدت السفيرة سها جندى أن ملف العائدين من الخارج جزء لا يتجزأ من ملفات عمل وزارة الهجرة من خلال المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذى يعمل على محور التدريب من أجل التوظيف ومحور إعادة إدماج العائدين، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الملف سيزيده قوة لتحقيق المزيد من الإنجازات به.

وتابعت وزيرة الهجرة أن ملف مكافحة الإتجار بالبشر تعمل عليه وزارة الهجرة من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا، حيث يتم توفير البدائل لهم وتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، وأيضا لتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت.

وأكدت الوزيرة سها جندى استعدادها للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى كافة الملفات التى تمت مناقشتها، كما شددت على أن وزارة الهجرة تحرص أن تكون سفيرة وممثلة للمصريين بالخارج لدى الوزارات والمؤسسات بمصر والمعنية بتوفير خدمات ومميزات مخصصة لهم، وتوفير وتلبية كافة الطلبات والاحتياجات التى يطالبون بها، ويسعدها نقل كل تلك الجهود وإتاحة حوار مباشر بين المصريين فى الخارج والوزراء المعنيين بتقديم خدمات تلبى احتياجات المواطنين.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة من الوزارتين لمتابعة التنسيق فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى إطار التعاون والترابط والتكامل بين وزارات الحكومة لصالح خدمة المواطنين.