حصاد الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وذكر الإنفوجراف أن مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة عقدت اجتماعا مع مديرى الإدارات المركزية البيطرية، للوقوف على استعدادات حملة تحصين الماشية، كما تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية بمدينة السلام بالاشتراك مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطرى جامعه القاهرة.

وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و963 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما أعلنت عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فضلا عن عقد 16 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.



فيما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية عن ختام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمطبقى المبيدات، كما تم عقد اجتماع مع اللجنة العلمية للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية، للوقوف على الحالة العامة للمحصول.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية قافلة زراعية بالاشتراك مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، استهدفت المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات، كما تم إزالة 35 حالة تعد على الأراضى الزراعية، فضلا عن المرور على الزراعات الصيفية بمركز منوف.

وتفقد مسئولو مديرية الزراعة بالدقهلية زمام المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية للاطمئنان على المحاصيل القائمة وزراعات المانجو، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات التعاونية بالمراكز لمناقشة موقف صرف مستلزمات الإنتاج، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.



وعقدت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ اجتماع مع مديرى الإدارات الحقلية ورؤساء أقسام الوقاية استعدادا للحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وفى محافظة الشرقية، شنت مديرية الطب البيطرى 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 119 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 1900 كيلوجرام لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمى، كما تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن استمرار حملاتها للتصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية حملاتها للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعد فى المهد بزمام جمعية الزهراء الزراعية.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح المرور على الزراعات بنطاق الإدارة الزراعية بالحمام، وعقد لقاءات مع المزارعين، فضلا عن تنفيذ مدرسة حقلية، حيث تم تدريب 15 مزارعا على عمليات الخدمة المناسبة لمحصول الذرة الشامية، وأعلنت مديرية الطب البيطرى عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وفى محافظة بورسعيد، واصلت مديرية الزراعة المرور على القطاع الزراعى بالمحافظة، ومراجعة موقف المزارع السمكية، كما تم متابعة توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، والزراعات الصيفية القطن والأرز وعباد الشمس ، وتوزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية، والمرور على حقول برنامج تحميل محصول السمسم على القطن.

وفى محافظة دمياط، واصلت مديرية الزراعة المرور على الزراعات الصيفية بنواحى المحافظة والجمعيات الزراعية، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات الفنية والإدارية لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.



فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط متابعة الزراعات الصيفية، ومتابعة زراعات الخيار بالصوب الزراعية.

واستقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو ، وتم عقد ورشة عمل لمناقشة سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية بجنوب سيناء، وتفقد عدد من المواقع والأنشطة الزراعية المختلفة بمحطة بحوث الصحراء، وعقد لقاءات مع المزارعين.



فيما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر قافلة بيطرية علاجية بمدينة إسنا، كما تم تنظيم ندوة إرشادية لتوعية المربين بأهمية تحصين الماشية، وعقد اجتماع مع الأطباء البيطريين، استعدادا للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.