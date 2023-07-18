وزير التعليم العالى يزور المجلس الأوروبى للأبحاث النووية (صور)

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المجلس الأوروبى للأبحاث النووية CERN بجنيف، رافقه السفير دكتورأحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم بجنيف، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الدكتور نور السبكى مستشار مصر الثقافى بباريس.





وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعا مع مسؤولى المجلس الأوروبى للأبحاث النووية، بهدف التباحث حول آليات تعزيز التعاون الأكاديمى مع المجلس، وتطوير البحث العلمى فى مجال فيزياء الجسيمات، فضلا عن الاستفادة مما يوفره المجلس من تجارب علمية وبرامج تدريبية للباحثين والأكاديميين المصريين، وذلك فى إطار التعاون القائم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأوروبى.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور، عددا من الباحثين والأكاديميين المصريين الملتحقين بالمجلس الأوروبى، للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن تعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من مختلف البرامج التى يقدمها المجلس، وكذلك أبرز التحديات التى تواجههم.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير معمل معجلات الجسيمات، ومركزي التحكم والبيانات.

ومن ناحية أخرى، التقى الدكتور أيمن عاشور، الدكتور مارتن جاستل منسق التعاون الدولى بسيرن، للتباحث حول إطلاق برنامج منح للمتميزين من طلاب الدراسات العليا المصريين، لدراسة الماجستير والدكتوراه فى سيرن.

ومن جانبه، أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن التعاون بين الوزارة وسيرن نتج عنه أكثر من 1560 ورقة علمية عالمية ساهمت فى تحسين ترتيب الجامعات المصرية، وبناء القدرات البحثية فى مجالات فيزياء الطاقة العالية، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية أصبحوا علماء مرموقين فى جامعات عين شمس والفيوم والمنصورة والبريطانية وزويل وغيرهم، مضيفا أن البرنامج المقترح سيسهم فى امتلاك مصر قدرات بحثية فى هذا المجال دون تكلفة الموازنة العامة للدولة أية نفقات إضافية.

وأشار الدكتور محمود صقر، إلى أن الهدف من برنامج المنح المقترح هو بناء قاعدة علمية من العلماء المصريين فى المجالات المختلفة للفيزياء، مؤكدا أن الوزارة ستوفر الدعم لهذا البرنامج من خلال الإدارة المركزية للبعثات، على أن تتولى الأكاديمية الإشراف والمتابعة الفنية من خلال الشبكة القومية للفيزياء التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

يذكر أن المجلس الأوروبى للأبحاث النووية، يعد من المؤسسات العلمية البارزة، حيث يدير أكبر مختبر فيزياء جسيمات فى العالم، وأنشئ عام 1954 ويضم حاليا فى عضويته 23 دولة.