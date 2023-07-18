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مياه سوهاج: إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمراغة بتكلفة 10 ملايين جنيه

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أ ش أ 2023-07-18 10:56 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن الشركة بدأت أعمال الإحلال والتجديد بمدينة المراغة وتوابعها والجارى بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج لعام 2023 - 2024.

وأوضح عبد الغفار - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن تلك الأعمال تخدم 11 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أن خطة الإحلال والتجديد لمحافظة سوهاج تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة لخطوط مياه بلاستيكية جديدة؛ وذلك للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل فاقد المياه.

من جانبه، أشار رئيس قطاع المشروعات المهندس رمضان خليل إلى أن خطوط المياه التى يتم تغييرها بأقطار وأطوال مختلفة منها (قطر 4 بوصة بطول 6 آلاف متر وقطر 6 بوصة بطول 1800 متر وقطر 8 بوصة بطول 4 آلاف متر).

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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