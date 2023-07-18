مياه سوهاج: إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمراغة بتكلفة 10 ملايين جنيه

وأوضح عبد الغفار - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن تلك الأعمال تخدم 11 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أن خطة الإحلال والتجديد لمحافظة سوهاج تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة لخطوط مياه بلاستيكية جديدة؛ وذلك للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل فاقد المياه.
من جانبه، أشار رئيس قطاع المشروعات المهندس رمضان خليل إلى أن خطوط المياه التى يتم تغييرها بأقطار وأطوال مختلفة منها (قطر 4 بوصة بطول 6 آلاف متر وقطر 6 بوصة بطول 1800 متر وقطر 8 بوصة بطول 4 آلاف متر).
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