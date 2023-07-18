التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق مبادرة 100 يوم صحة بالجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 11:25 صباحاً - التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسسة أبو العنين الخيرية إحدي كيانات التحالف بالتعاون مع وزارة الصحة يطلق مبادرة 100 يوم صحة للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي محافظة الجيزة بداية من الأطفال حديثي الولادة حتى كبار السن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للنهوض بالمنظومة الصحية و تقديم خدمات طبية متميزة للفئات الاكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .