رفع قيمة الإعانة السنوية لمعاشات نقابة قراء القرآن إلى مليونى جنيه

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار الوزارى رقم 279 لسنة 2023م المتضمن رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح 2 مليون جنيه بدلًا من مليون جنيه.





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