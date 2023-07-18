حياة كريمة: قانون التحالف الوطنى إنجاز تاريخى

جدة - نرمين السيد - ثمنت مؤسسة حياة كريمة، إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، من أجل تعميق العمل الأهلى وتنمية المجتمع، سعيا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلى والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة.





وأكدت مؤسسة حياة كريمة، فى بيان لها، أنها تفخر، بكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومن مؤسسيه، وساهمت فى تأسيسه منذ مارس 2022، ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل بدون كلل للوقوف على جميع احتياجات المجتمع المصرى.

وتشرفت المؤسسة بالعمل تحت مظلة التحالف فى إطار خطة عمل مشتركة بين جميع أعضاءه، لإرساء قواعد العمل التنموى التشاركى فى مصر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الأسر الأكثر احتياجا، وتخفيف العبء عن المواطنين وذلك باعتماد آلية عمل محكمة ومميكنة بشكل كامل، وقاعدة بيانات مشتركة لضمان وصول الخدمات للمستحقين.

كما أكدت عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف، أن هذا القانون يعتبر إنجاز تاريخى لأنه يوثق لمرحلة فارقة فى تاريخ العمل التنموى والخيرى فى مصر، كما يعكس إيمان الدولة الشديد بأهمية المجتمع المدنى كونه الضلع الثالث للتنمية.

وأشادت المؤسسة بإقرار القانون، الذى يأتى تكليلا لجهود التحالف على مدار أكثر من عام، والذى بدوره سيعمل على تكاتف الجهود الوطنية الخيرية والتنموية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات فى مختلف المجالات على المستوى القومى، ودعم وتأسيس أعمال ومشروعات المبادرات الاجتماعية للتنمية، وذلك بالتعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدنى، ليكون بمثابة مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلى وأجهزة الدولة المعنية فى دعم العمل التنموى فى مصر، وذلك وفقا لنصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان واستكمالا للمسار التنموى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.