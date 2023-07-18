تحليق 33 بالونا طائرا يقل 670 سائحا بسماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - حلق 33 بالونا طائرا على متنها 670 سائحا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر اليوم االثلاثاء للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة فى السماء، إذ تعتبر رحلات البالون أولى رحلات المغامرات المميزة فى جنوب مصر.





وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود فى بيان اليوم الثلاثاء إن أرض المطار تشهد إقبالا مميزا من السائحين رغم ارتفاع درجات الحرارة، إذ أنها من أهم البرامج السياحية التى يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية فى عاصمة السياحة العالمية، لافتا إلى أن مستقلى البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربى.

وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من "المصرية للمطارات" لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء، حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة.

وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كل الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين فى الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التى حددتها سلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون فى المطار المحدد لها غرب المدينة.