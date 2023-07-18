محافظ أسيوط: تنفيذ أكثر من 150 مشروع صرف صحى بتكلفة 15 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه يجرى تنفيذ أكثر من 150 مشروع صرف صحى بقرى ومراكز المحافظة، منها 10 محطات معالجة بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه، لافتا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى شهد تطورا كبيرا وزيادة غير مسبوقة فى معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بكل مراكز وقرى المحافظة.





جاء ذلك خلال جولة محافظ أسيوط الميدانية، اليوم الثلاثاء، لبدء تشغيل وصلات الصرف الصحى المنزلية بقريتى درنكة ودير درنكة بمركز أسيوط، التى يجرى تنفيذها ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحى بدرنكة، الذى يجرى تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورافقه المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، والمهندس على الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ العديد من المشروعات، وجار استكمال تحقيق الإنجازات لتصبح واقعا ملموسا للمواطنين، مؤكدا حرصه على الانتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، مشيدا بالأعمال التى يجرى تنفيذها من وصلات صرف صحى، معربا عن شكره لمسئولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولقيادات الشركة والعاملين بالمشروع، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستكمال باقى توصيلات المنازل وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال.

وأكد أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحى بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ، والذى تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه، ويستفد منه 11 ألف نسمة فضلا عن 3 ملايين زائر سنويا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير، ويضم 3 محطات رفع هى (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية).

وتفقد المحافظ بعض منازل قرية دير درنكة، وشاهد بدء تشغيل الوصلات المنزلية بالقرية، وسط سعادة كبيرة من الأهالى، الذين استقبلوه ومرافقيه بالزغاريد مرددين هتافات تحيا مصر واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس شركة المياه لمراحل المشروع التى تتضمن توصيل 3 آلاف وصلة منزلية بالقرية تم حتى الآن الانتهاء من توصيل 2600 وصلة، وجار استكمال باقى الوصلات ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحى بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA.

ةأعرب المهندس عاطف عزت، عن شكره للمحافظ على دعمه الكامل والمتواصل لمراحل العمل بالمشروعات التى تمولها الوكالة بالمحافظة، ومتابعته الميدانية المستمرة لمشروع تجميع مياه الصرف الصحى بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة حتى تم استلامه وتشغيله تجريبيا لخدمة أهالى القرى المستهدفة، وفقا لأحدث نظم التشغيل العالمية والاشتراطات الفنية.