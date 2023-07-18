القس أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة رأس السنة الهجرية

جدة - نرمين السيد - الدكتور القس أندريه زكى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة رأس السنة الهجرية أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يهنئه فيها والشعب المصرى، بمناسبة رأس السنة الهجرية.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى نص البرقية: "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، ونصلى إلى الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعا بالمحبة والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.

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