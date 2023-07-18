جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك": "كل عام والشعب المصرى والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.