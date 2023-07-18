رئيس محكمة النقض يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التهنئة: "يطيب لى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وجموع قضاة مصر، أن أبعث لكم بأجمل التهانى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد سائلين المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات.. وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالى والأمتين العربية والإسلامية".

كما بعث رئيس محكمة النقض، برقيات تهنئة عن ذات المناسبة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.