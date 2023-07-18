«إكسترا نيوز»: العلمين الجديدة مقصد سياحى مميز على ساحل المتوسط

جدة - نرمين السيد - قالت شروق وجدى، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن كل خطوة نخطوها فى مدينة العملين الجديدة تؤكد نجاح المحاولة والتجربة بنسبة 100% لخلق عالم جديد لم نشهده من قبل كناطحات السحاب وغيره، مشيرة إلى ازدحام مدخل مدينة العلمين بسبب الإقبال الجماهيرى الكبير: «بوابة العلمين مزدحمة بالسيارات التى تأتى من أجل قضاء وقت ممتع على الشواطئ وسط أجواء صيفية جيدة للغاية».





وأضافت «وجدى»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «لو أخبرت أى سائح يتجول بـالممشى السياحى بأن هذه الأرض لم تكن موجودة منذ 5 سنوات بل كانت ممتلئة بالألغام، فلن يصدق هذا نهائيا إذ أنه أمر لا يصدق». وتابعت، أن مدينة العلمين الجديدة ترفيهية وسياحية فضلا عن كونها سكنية إذ يمكن للمواطنين العيش بها طوال أيام العام وليس فى فصل الصيف فقط، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة قبلة سياحية على البحر الأبيض المتوسط، مضيفة: «أنا بحب البحر المتوسط جدا والجو الممتع والرايق، وهتنزل فى أى حتة فى العلمين الجديدة هتشعر بالراحة والهدوء»

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