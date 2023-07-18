بعد تداول الفيديو.. ضبط سيدة ونجلها أطلقا أعيرة نارية بالمنيا على سبيل المزاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 01:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات وآخر يقوما بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح كان بحوزتهما.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وأمكن ضبطهم (إحدى السيدات ، نجليها "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبمواجهتهم أقروا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه على سبيل المزاح ، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (مسدس محدث صوت) بقطعة أرض زراعية بمحيط سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.