أمن الشرقية يضبط 4 متهمين تعدوا على آخر بسلاح أبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 01:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بأحد الشوارع بمدينة الزقازيق لعدد 4 أشخاص يقومون بالتعدى على شخص آخر بسلاح أبيض لإعتقادهم قيامه بسرقة الدراجة النارية الخاصة بأحدهم.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (ميكانيكى دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الزقازيق) وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 8 الجارى حال إستقلاله دراجة نارية خاصة بأحد عملائه بدائرة القسم تصادف سير المتهمين وحدثت مشادة بينهم إعتقاداً منهم أن الدراجة النارية خاصة بأحدهم "سبق سرقتها دون تحرير محضر بالواقعة" وأضاف المجنى عليه بعدم الإبلاغ بالواقعة لعدم معرفته بالمتهمين.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.