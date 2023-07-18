القومية لمبادرة «دعم صحة المرأة» تزور مركز طبى النحال بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، بتنظيم عدد من الفعاليات لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة».





قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قامت اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالى بزيارة مركز طبى النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل بالمبادرة، جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة الدكتور هشام شوقى مسعود.

كما تم الالتقاء بالجمهور والسيدات المنتفعات بالمبادرة، وتبادل الحوار معهم لمعرف مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة، والالتقاء بفريق عمل المبادرة الرئاسية، للوقوف على طبيعة العمل داخل المركز الطبى، والعمل على توفير أى احتياجات لتحسين جودة الأداء.

و عقب ذلك تم عمل ندوة توعوية بحضور رجال الدين وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمجلس القومى للمرأة وعدد من المتعافين من سرطان الثدى وبعض الأطباء والتمريض والإداريين وتناولت المناقشات إنجازات المبادرة فى الشرقية، واستعراض أعداد الكشف، وطرق التحفيز وتحسين الخدمة.

كما تم الاستماع الى قصص النجاح لثلاثة ناجيات من سرطان الثدى وتم تقديم درع المبادرة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تقديرا لجهودهما فى دعم صحة المرأة.

واستكمالا لمحاور المبادرة، ونظرا لأهمية التدريب للكوادر البشرية، تم تنسيق محاضرات ورش عمل على مدار اليوم فى مستشفى الأحرار بالزقازيق، وقد شملت التدريب على الكشف الإكلينيكى لأطباء الفحص الأولى، وورشة أخرى لكتابة تقارير الرنين المغناطيسى على الثدى، أما محاضرات الجراحة فشملت أحدث طرق جراحة الثدى التحفظية، ومناقشة الحالات المستعصية فى ورشة عمل خاصة بالباثولوجى.

وتم عمل لجنة متعددة التخصصات تضم لفيف من أساتذة الأورام بالمستشفيات الجامعية واستشاريين أورام وأشعة وباثولوجى وجراحة أورام من مختلف مراكز الأورام فى وزارة الصحة، لتقييم حالات أورام الثدى.

كما قدم رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة الشكر للفرق الطبية بالمبادرة، على جهودهم المخلصة المبذولة، وحرصهم على تحقيق المستهدف بنسبة اقتربت من 100%، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تعد من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية فى معدلات العمل المحققة لفحص السيدات ضمن خطة المبادرة الرئاسية.