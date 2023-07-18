دعم إضافى لبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة "2023-2024"، كشفت عن زيادات كبيرة لصالح تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك بمقارنتها بنظيرتها التى تم إقرارها بموازنة العام المالى الماضى 2022- 2023".





وأوضح المركز خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": يأتى ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان فى ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التى تُسهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين". وتابع: وزيادة الدعم الموجه لصالح الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة عبر برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل نحو 5 ملايين أسرة، بجانب زيادة دعم السلع التموينية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة وصناديق المعاشات، وتوفير السكن الكريم للمواطنين عبر وحدات مشروع "الإسكان الاجتماعى" المدعومة نقدًا من جانب الدولة.

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