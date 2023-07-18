وأوضحت فى بيان صحفى، أنه سيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 20/7/2023.
كما نوهت الهيئة، أن موعد قيام آخر قطار فى هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساء، وأن موعد قيام آخر قطار فى هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساء، كما أن موعد قيام أخر قطار فى هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلى منصور هو 7:35 مساء، على أن يعود جدول التشغيل اليومى للقطار الكهربائى الخفيف LRT فى موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق 20/7/2023.
وأهابت الهيئة، بالمواطنين، سكان هذه المناطق والركاب مستخدمى القطار بعدم القلق أو الخوف فى حالة ظهور دخان أو رائحة حريق فى أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق المحطات من عدلى منصور وحتى الفنون والثقافة لإجراء اختبار حريق غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.