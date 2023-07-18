غلق المحطات من عدلى منصور وحتى الفنون والثقافة لإجراء اختبار حريق غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه فى إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد غدا الأربعاء، موعداً لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلى منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائى الخفيف LRT.





وأوضحت فى بيان صحفى، أنه سيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 20/7/2023.

كما نوهت الهيئة، أن موعد قيام آخر قطار فى هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساء، وأن موعد قيام آخر قطار فى هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساء، كما أن موعد قيام أخر قطار فى هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلى منصور هو 7:35 مساء، على أن يعود جدول التشغيل اليومى للقطار الكهربائى الخفيف LRT فى موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق 20/7/2023.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين، سكان هذه المناطق والركاب مستخدمى القطار بعدم القلق أو الخوف فى حالة ظهور دخان أو رائحة حريق فى أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.