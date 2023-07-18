سد ومحطة جوليوس نيريرى.. التنمية فى إفريقيا بأياد مصرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن مصر تركز على الجانب التنموى وخاصة فى قطاع البنية التحتية، وتنفذ عدة مشروعات فى دول القارة السمراء من خلال شركات مصرية وطنية، فى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين مختلف الدول الإفريقية.





وأوضح المركز فى "إنفوجراف"، أن من بين أهم المشروعات التى تنفذها مصر لصالح تنمية دول القارة الإفريقية، مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى فى دولة تنزانيا على نهر روفيجى، ويحظى هذا المشروع باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأكد المركز، أنه يتم تنفيذ هذا المشروع من جانب تحالف مصرى خالص لشركات وطنية مكون من شركة المقاولون العرب وشركة السويدى إلكتريك، ويتم تنفيذه لصالح وزارة الطاقة التنزانية.

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