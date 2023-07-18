السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة العام الهجرى

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى - فى تهنئته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية - عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يكون العام الهجرى الجديد عاما لوحدة الصف والتعاون بين شعوب الأمة، وأن تتحقق فيه الآمال والطموحات فى مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع الشعوب الإسلامية.
كما بعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة إلى مسلمى مصر بالخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة العام الهجرى الجديد؛ حيث هنأهم بالعام الجديد، وتمنى لهم التوفيق والنجاح.
وتلقى الرئيس السيسى برقيات تهنئة بمناسبة العام الهجرى الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بالمزيد من التنمية والتقدم والرخاء.
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