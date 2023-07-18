حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» لتقديم خدمات توعوية بالغربية

جدة - نرمين السيد - أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "أنت الحياة" فى محافظة الغربية بقرية سنباط مركز زفتى، والتى تستمر على مدار 5 أيام لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالى فى القرية والقرى المجاورة.





يأتى ذلك استكمالًا للدور الذى تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" فى تطوير وتنمية قرى الريف المصرى، لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتتنوع الأنشطة والفعاليات التى تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التى تُقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عددِ كبيرِ من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة وغيرها من المؤسسات المختصة.

قدمت المبادرة ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتوعوية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية.

كما تضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى فى مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، وذلك بالتعاون بين المؤسسة ومؤسسة "مصر الخير".

ولم تقتصر فعاليات المبادرة على الخدمات التوعوية، لكن امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية خاصة بالطفل، بإقامة مسرح العرائس للأطفال وأنشطة فنية ومتنوعة لتنمية الإبداع لديهم.

يذكر أن مبادرة" أنت الحياة" التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتى من أجل تنمية المواطن المصرى البسيط فى القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتى تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن "توعية اجتماعية وصحية ونفسية وديني".

وانطلقت المبادرة فى محطتها الأولى فى محافظة الفيوم فى أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية.

يأتى ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها فى تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.