بدء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة الدكتور أحمد حرباوى ـ فى بيان اليوم - "إن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية تستمر حتى يوم 27 يوليو الحالى، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات"، مشيراً إلى تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبى المبدئى، ومرورا باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية والمهارية والاختبار المعرفى.
وأكد أهمية اجتياز الطالب جميع الاختبارات بنسبة نجاح 60% من إجمالى مجموع الدرجات، موضحاً أن الاختبارات يشرف عليها نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، كما أكد حرص الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب وتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب القادمين من (الفرافرة والداخلة وبلاط وباريس).
ومن ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالوادى الجديد المهندس سيد عبد العزيز تنفيذ خطة عمل للأنشطة الصيفية لصقل وتنمية مهارات طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمواد الدراسية المختلفة بإدارة الخارجة التعليمية، مشيرا إلى عقد التدريب بمقر مدرسة "نجيب محفوظ الثانوية" مع نخبة من المعلمين المختصين ذوى الخبرات.
ودعا الطلاب المشاركين والمستهدفين من البرنامج بتحقيق أكبر استفادة من البرنامج، والاستثمار الأمثل لوقت الإجازة الصيفية، بما يعود بالنفع عليهم، لافتا إلى أنه يتم التنسيق والتعاون مع إدارة الخارجة التعليمية، وتم منح الطلاب المشاركين بالبرنامج رحلة ترفيهية داخل المحافظة.
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