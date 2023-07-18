خدمات صحية واجتماعية وترفيهية.. «أنت الحياة» تصل قرية سنباط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعقدت المبادرة، ندوة توعية إرشادية للسيدات حول الإرشاد الأسرى، وتدريبات لشباب الخريجين على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب على المهارات الوظيفية. كما أقامت المبادرة مسرحا ترفيهيا للأطفال وأنشطة متنوعة لتنمية الملكة الإبداعية لديهم، وتقديم الخدمات الصحية والأدوية للمواطنين، واستقبال طلبات الغارمين لبحثها. وقالت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تقديم خدمات التوعية ودعم مجتمعى، فى حين قالت الدكتورة زينب سامى المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، إن أعمال المبادرة ستستمر على مدار 5 أيام، وتتضمن أنشطة تشمل جميع أفراد الأسرة.

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