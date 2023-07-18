التحالف الوطنى يطلق مبادرة 100 يوم صحة بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسسة أبو العنين الخيرية إحدى كيانات التحالف بالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة 100 يوم صحة للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالى محافظة الجيزة بداية من الأطفال حديثى الولادة حتى كبار السن.





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