دبلوماسى سابق: السيسى دائما ما يهتم فى كلماته بقضايا القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقى هامة، لبحث التقدم الذى تم إحرازه على مدى نصف عام فى تحقيق الأهداف المنشودة على صعيد الاتحاد الإفريقى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية.





وأضاف حسين هريدى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى دائما عندما يتحدث أمام تجمع أو منتدى إفريقى يركز على قضايا القارة الإفريقية، منها تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهى الاتفاقية التى وقع عليها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى عام 2019/2020. وتابع حسين هريدى، الاتحاد الإفريقى لديه خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن التغيرات المناخية وتأثيراتها والحرب الروسية الأوكرانية ووباء كورونا كلها أثرت على قدرة الدول الإفريقية على مواجهة أعباء المديونية الخارجية العالية، ثم تمويل الخطط التنموية الطموحة.

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