جدة - نرمين السيد - بعث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفى كرم جبر، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445هـ وتمنى له التوفيق والسداد فى خدمة مصر ورفع شأنها.





وقال جبر فى البرقية: "يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أصدق آيات التهانى بحلول العام الهجرى الجديد". وأضاف: "ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق لتحقيق ما يصبو إليه أبناء مصر من مستقبل مزدهر، حفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء، وكل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة فى أمن وأمان وصحة وازدهار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.