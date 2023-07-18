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بدأت فعاليات الاحتفالية بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عبر خلالها عن تقديره لكافة المشاركين بقوات حفظ السلام وبدور مصر الفاعل فى هذا الإطار، كما ألقى مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى كلمة أكد فيها إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أُسس الاستقرار والسلام حول العالم.
وأشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بالمساهمات المصرية فى مجال حفظ السلام، مثمنة الدور المصرى التاريخى والمحورى فى منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام لاسيما التضحيات التى قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية فى سبيل صون السلم والأمن الدوليين.
واختتمت الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية عن مهام حفظ السلام وجهود القوات المسلحة المصرية ومشاركتها فى تلك المهام السامية لدعم حقوق الإنسان تحت مظلة المجتمع الدولى، أعقبه تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة الذين ضحوا بالغالى والنفيس خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام وذلك تخليداً لذكرى وتضحيات القوات المسلحة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تشارك فى احتفالية ذكرى «اليوبيل الماسى» لعمليات حفظ السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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