القوات المسلحة تشارك الخارجية فى احتفالية الذكرى الــ75 لعمليات حفظ السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 04:27 مساءً - شاركت القوات المسلحة فى إحتفالية وزارة الخارجية التى نظمتها بمناسبة الذكرى الــ 75 (اليوبيل الماسى) لعمليات حفظ السلام وذلك بمقر قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية ، وبحضور ممثلى وزارة الدفاع ومسئولى وزارة الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة .

بدأت فعاليات الإحتفالية بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) عبر خلالها عن تقديره لكافة المشاركين بقوات حفظ السلام وبدور مصر الفاعل فى هذا الإطار ، كما ألقى مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى كلمة أكد فيها إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وإلتزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أُسس الإستقرار والسلام حول العالم .

وأشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بالمساهمات المصرية فى مجال حفظ السلام ، مثمنة الدور المصرى التاريخى والمحورى فى منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام لاسيما التضحيات التى قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية فى سبيل صون السلم والأمن الدوليين .

وأختتمت الإحتفالية بعرض فيلم من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن مهام حفظ السلام وجهود القوات المسلحة المصرية ومشاركتها فى تلك المهام السامية لدعم حقوق الإنسان تحت مظلة المجتمع الدولى ، أعقبه تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة الذين ضحوا بالغالى والنفيس خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام وذلك تخليداً لذكرى وتضحيات القوات المسلحة المصرية .