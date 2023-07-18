قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 04:27 مساءً - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمقر مسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بحضور الدكتور / رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من مسئولى الوزارة ومجموعة من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية .

وتضمنت الندوة محاضرات عن دور تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى للتنمية المستدامة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى وأبعاد ومفاهيم الإنتماء والولاء بالمنظور الوطنى ، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة المدارس تبرز التنمية الشاملة فى شتى ربوع الوطن ودور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أهمية تلك الندوات لتوعية الشباب والنشء المصرى بحجم التحديات الحالية وما تبذله الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من جهود سعياً لتحقيق الريادة بكافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وشملت الندوة تكريم عدد من أسر الشهداء ، والطلبة المتفوقين من مدارس التأسيس العسكرى ، وعدد من ذوى الهمم ، وأختتمت الندوة بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .