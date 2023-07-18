التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق مبادرة 100 يوم صحة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 04:28 مساءً - أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن اطلاق مؤسسة أبو العنين الخيرية إحدي كيانات التحالف بالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة 100 يوم صحة للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي محافظة الجيزة بداية من الأطفال حديثي الولادة حتى كبار السن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للنهوض بالمنظومة الصحية و تقديم خدمات طبية متميزة للفئات الاكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

تشمل المبادرة تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الأولية بجانب توفير فرق متحركة في النوادي والمراكز وأماكن التجمعات بالإضافة إلى تنظيم حملات برامج تنظيم الأسرة من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية التي تستهدف الأماكن النائية التي يصعب الوصول إليها.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.