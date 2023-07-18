مؤسسة "حياة كريمة" تطلق مبادرة "أنت الحياة" لتقديم خدمات توعوية ودعم مجتمعي للأهالي في محافظة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 04:28 مساءً - استكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" في تطوير وتنمية قرى الريف المصري، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "أنت الحياة" في محافظة الغربية بقرية سنباط مركز زفتي، والتي تستمر على مدار خمسة أيام لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية والقرى المجاورة.

تتنوع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تُقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عددِ كبيرِ من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة وغيرها من المؤسسات المختصة.

قدمت المبادرة ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتوعوية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية.

كما تضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، وذلك بالتعاون بين المؤسسة ومؤسسة "مصر الخير".

ولم تقتصر فعاليات المبادرة على الخدمات التوعوية، لكن امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية خاصة بالطفل، بإقامة مسرح العرائس للأطفال وأنشطة فنية ومتنوعة لتنمية الإبداع لديهم.

جديرًا بالذكر أن مبادرة" أنت الحياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن_ توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية_ وقد انطلقت المبادرة في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية.

يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.