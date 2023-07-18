إنتاج الهيدروجين الأخضر.. مشروعات جديدة ومتابعة مستمرة من الدولة- فيديوجراف

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف تفاصيل متابعة الدولة لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر: وتحرص الدولة على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص فى المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

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