رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة مستجدات الاستراتيجية، التى تهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يسهم فى تسريع وتيرة نمو اقتصاد المعرفة.
وخلال اللقاء، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى حجم الزيادة الحاصلة فى أعداد العاملين المتخصصين فى تصدير الخدمات الرقمية "العاملين فى صناعة التعهيد، والمهنيين المستقلين" - منذ انطلاق الاستراتيجية - موضحًا أنه من المستهدف أن يبلغ عدد العاملين المتخصصين فى تصدير تلك الخدمات نحو 550 ألف متخصص فى عام 2026، لافتًا إلى أن المستهدف تحقيقه من صادرات الخدمات الرقمية فى عام 2026 يبلغ نحو 9 مليارات دولار.
كما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برامج تحسين مهارات الخريجين والعاملين بصناعة التعهيد، موضحًا أنها مصممة لزيادة المعروض من المهارات والكوادر المتخصصة فى مجالات التعهيد المختلفة، بالإضافة إلى برامج اللغات والمهارات الشخصية والإدارية والقيادية، مشيرًا إلى الدعم المقدم من قبل الوزارة للشركات، ودعم تنفيذ برامج الاستراتيجية، من حوافز عينية، وأنشطة التسويق الخارجية التى تهدف إلى تعزيز النظرة العالمية لمصر، وأنشطة التسويق الداخلى التى تهدف إلى تعزيز صورة صناعة مراكز الاتصال فى مصر لدى الخريجين.
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