أخبار مصرية

وزير الصحة يكشف تفاصيل المرض الغامض بقنا: ليس غريبًا وهذه أعراضه

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 09:29 مساءً - كشف وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، عن تفاصيل المرض الغريب الذي انتشر في قنا، مؤكدًا أنه انتشر بسبب فيروسات تنقل من خلال البعوض للبشر والأمر ليس جديدًا فهي موجودة منذ أكثر من مائة عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الفيروسات تنتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والمناطق الحارة، مشيرًا إلى أن البعوضة التي تنقل هذا المرض معروفة بأنها مصرية ومتوطنة.

وتابع أنه كل 3 أو 4 سنوات يحدث نفس الأمر وتنتقل العدوى من البعوض للبشر، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي قالت إن ما يقارب من 400 مليون عدوى وإصابة بالفيروس تنتقل سنويًا ويسمى "حمى الضنك".

 وأكد أن هذا الفيروس ليس جديدًا وحدث في مصر مرات عديدة وفي أماكن معروفة وكان لابد بعد معرفتنا بالأمر الانتقال على الفور من خلال الطب الوقائي حتى نقف على عينات بيئية من المياه والصرف الصحي والمصابين، مؤكدًا أن أعراضها بسيطة وغير مقلقه ومن الممكن ألا يصاب البعض بأعرض وهي تتمثل في حمى وصداع وآلام خلف مجهر العين والعضلات والمفاصل وبعض الغثيان، وهذا النموذج الذي نصاب به في مصر وهو النوع الأول من الفيروس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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