رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 10:27 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرة الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام أمن وخير وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.



وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، عن أطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة العطرة التي كانت ولا تزال تمثل رمزا لتجسيد معاني الصبر والاجتهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والطمأنينة.

وعاهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة الحكومة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لتحقيق التنمية الشاملة في كل أرجاء الجمهورية؛ حتى يتحقق للشعب المصريّ العظيم ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار.