المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن مفاجأة للفائز في نهائي "الفرصة" مع لميس الحديدي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 12:30 صباحاً - حملة إعلانية عبر قنوات المتحدة الفضائية والرقمية وحملة علاقات عامة للفائز في نهائي "الفرصة" مع لميس الحديدي

عمرو الفقي: البرنامج له تأثير كبير في الشركات الناشئة ونعد الفائز بأن يكون منتجه في الأسواق وكأنه شركة كبرى

أشاد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببرنامج "الفرصة مع لميس الحديدي" المذاع على قناة " ON"، بالبرنامج والصدى الذي يحدثه في مجال الشركات الناشئة خاصة أن إخراج رواد أعمال جدد للسوق المصري هدف يصبوا إليه الجميع.

أعلن الفقي أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية سوف تقدم جائزة مميزة للفائز الأول عبر تقديم حملتين؛ دعائية وحملة علاقات عامة، قائلًا: "الشركة المتحدة ستقوم بتقديم حملات إعلانية وحملة علاقات عامة للفائز النهائي في برنامج الفرصة، ستكون من خلال شاشات المتحدة عبر التفلزيون والراديو وعدة منصات على التواصل الاجتماعي".

أشار الفقي إلى أن طبيعة الحملتين الاعلانية والعلاقات العامة تتوقف على حسب الشركة الفائزة بحسب القطاع الذي تعمل به وبحسب منتجها، لكنه وعد الفائز بقوله: "نعد الفائز أن المنتج سوف ينزل حلبة السوق وكأنه شركة كبيرة".

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء، ولجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من الدكتور عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار. وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر. ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".