المتحدة: نعد الفائز بـ الفرصة أن المنتج سينزل السوق وكأنه شركة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وقال الفقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، إن الشركة المتحدة سعيدة بالبرنامج والصدى الذى أحدثه فى مجال الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن إخراج رواد أعمال جدد لـ السوق المصرية هدف يصبو إليه الجميع.

وأكد أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ستقدم جائزة مميزة للفائز الأول فى الفرصة عبر تقديم حملتين دعائية وحملة علاقات عامة، ستكون عبر شاشات المتحدة عبر التفلزيون والراديو وكذا منصات التواصل الاجتماعى .

ووعد عمرو الفقى الفائز فى الفرصة قائلا: "نعد الفائز أن المنتج سوف ينزل حلبة السوق وكأنه شركة كبيرة".

"الفرصة" مع لميس الحديدى، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء فى تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفرصة من خبراء الاستثمار فى الشركات الناشئة، وهم: "حسن منسى، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمى فى صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار فى فانشر سوق فى مصر".

ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذى لقمة تكنى أكبر فاعلية ريادة أعمال فى الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة".