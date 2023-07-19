ربع مليون جنيه أسبوعيا لـ الفائز فى حلقات «الفرصة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت لميس الحديدى، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج كلمة أخيرة، على قناة أون، إنه تم تجهيز أستوديو جديد للحلقات المقبلة من "الفرصة" سيكون مبهرا.

وأضافت: "عندنا 3 متسابقين فى كل حلقة.. اللى هيفوز فى كل حلقة هيكسب فورا شيك بربع مليون جنيه مقدم من شركة إنرشيا للتنمية العقارية، وسوف يتم تصعيده فى النهائيات على جائزة مالية كبرى مقدمة من البنك التجارى الدولى CIB".

"الفرصة" مع لميس الحديدى، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء فى تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفرصة من خبراء الاستثمار فى الشركات الناشئة، وهم: "حسن منسى، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمى فى صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار فى فانشر سوق فى مصر".

ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذى لقمة تكنى أكبر فاعلية ريادة أعمال فى الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة".