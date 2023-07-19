تعاون بين «التعليم» وجامعة حلوان لتقديم دبلومة مهنة لـ1000 مدير مدرسة شاب

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، رحب الوزير بالتعاون المثمر مع جامعة حلوان، مؤكدا على أهمية إعداد الكوادر البشرية فى مجال التربية والتعليم، وخاصة الشباب، ومنحهم مختلف الحقائب والبرامج التدريبية التى تستهدف تثقيفهم وإعدادهم وتأهيلهم من خلال الوزارة والشراكة القوية مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأعرب حجازى عن فخره واعتزازه بالمعلمين الشباب الذين تم اختيارهم فى إطار المبادرة الرئاسية (1000 مدير مدرسة)، مشيرا إلى أنه يتم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا نماذج مضيئة تضيف لقطاع التربية والتعليم، معربا عن أمنياته بأن يوظفوا ما تلقوه خلال الدبلومة لدى شغلهم وظائف مديرى المدارس.

والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم أجرى زيارة للكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية (1000 مدير مدرسة) بمقر دراستهم بالأمس، حيث ناقشهم فيما هو منتظر منهم كقيادات تربوية تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية.

ومن جهته، أكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تمتلك قطاعا تربويا كبيرا يضم كليات التربية، والتربية الفنية والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والاقتصاد المنزلى، مشيرا إلى أن المنهج التربوى من أولويات الجامعة.

وأضاف أنه بجانب الاهتمام بالجانب التربوى فالجامعة تولى اهتماما كبيرا بالنشاط الطلابى الذى يساهم بشكل أساسى فى بناء الطالب، معربا عن استعداد الجامعة لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة فى مختلف المجالات، من خلال ما تمتلكه الجامعة من إمكانات ضخمة موزعة داخل وخارج الحرم الجامعى.

ويستهدف البرتوكول تثقيف وإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين فى المجال التربوى بقطاع التربية والتعليم من خلال برنامج دبلوم مهنى مكثف بعنوان: "القيادة التربوية والأمن القومى" بكلية التربية بجامعة حلوان.

ويتضمن البرتوكول الاتفاق على تكوين شراكة وتعاون يهدف إلى عقد أنشطة تدريسية فى إطار الدبلوم المهنى "القيادة التربوية والأمن القومى" فى عدة موضوعات وهى: مهارات التخطيط التربوى، وسيكولوجية القيادة التربوية، وإدارة التفاوض والاجتماعات المدرسية، وإدارة المناهج والأنشطة المدرسية، وقيادة التغيير والثقافة التنظيمية، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى التحول الرقمى فى الإدارة التربوية، والقيادة المستدامة، والأمن القومى والقيادة الاستراتيجية، والأمن القومى وقيادة الثورة الصناعية الخامسة.

كما يتضمن البرتوكول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وكلية التربية بجامعة حلوان، بمنح شهادات معتمدة للمشاركين بعد نجاح اجتياز "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومى"، كما يتم منح شهادات تقدير لأعضاء هيئة التدريس.

‏‎حضر توقيع البرتوكول من جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام حمدى، عميد كلية التربية، الدكتور هابى حسنى، مساعد رئيس الجامعة للشئون الهندسية، الدكتور عمر سالمان، المستشار المالى، الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد أشرف رضا، مستشار رئيس الجامعة للثقافة والفنون والدكتورة مها أبو حطب، مدير برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى و مدير مركز التميز INEMA.

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، المستشار أشرف سيد، المستشار القانونى، نادية عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين والدكتورة رباب زيدان، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.