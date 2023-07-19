وزير الرى يتابع موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 10:26 صباحاً - ** الدكتور سويلم : وزارة الرى تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية

- الدكتور سويلم يوجه بسرعة نهو الأعمال الجارى تنفيذها بالمآخذ وتوصيل الكهرباء لها بمشروع تنمية شمال سيناء

- التوجيه بقيام قطاع المياه الجوفية ومعهد المياه الجوفية بإستكمال دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء

- التوجيه بإجراء قياسات دورية خلف محطات الخلط للتأكد من مناسبة نوعية المياه للإستخدام

- تنفيذ أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، والعمل على تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة

- تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم

- تنفيذ (٤٧٣) منشأ للحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لحماية المواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار

- منشآت الحماية واجهت بكفاءة كبيرة العواصف المطيرة التى تعرضت لها مدن شمال وجنوب سيناء خلال موسم السيول والأمطار الغزيرة الماضى

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار سيناء ، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والرى فى سيناء .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء ، حيث وجه سيادته بسرعة نهو الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء للمآخذ .

و وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية لإستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء .

كما وجه سيادته بقيام هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والمعامل المركزية للرصد البيئي بإجراء قياسات دورية خلف محطات الخلط للتأكد من مناسبة نوعية المياه للإستخدام .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية ، حيث تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع ، كما تم تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم .

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلو متر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية - محطة شادر عزام) ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ....) .

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول .. صرح الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .

وأشار سيادته لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

وأضاف سيادته أنه في محافظة شمال سيناء .. إنتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ عدد (١٠) خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه ، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل ، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء عدد (١٨) خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى ١٩ مليون ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء عدد (٥) أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش .

وفى محافظة جنوب سيناء .. تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادى غرندل و وادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه ، ويجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٣٠ % .

كما قامت الوزارة بالإنتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد (٤) بحيرات صناعية و (١١) قناة و (٤٤) حاجز توجيه و (٢) حوض تهدئة و (٤) حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه ، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا .

كما تم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد (٥) بحيرات صناعية و (٣) سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه .

وقد واجهت هذه المنشآت بكفاءة كبيرة العواصف المطيرة التى تعرضت لها مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال موسم السيول والأمطار الغزيرة الماضى .