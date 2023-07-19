انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية ، عن قطع المياه ببعض المناطق اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري بسبب الأعمال التي يتم القيام بها خلال الفترة الحالية،وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية بيان في هذا الشأن والذي كشفت فيه كافة المعلومات المتعلقة حول قطع المياه، والمناطق سوف تعاني من قطع المياه وقترة قطع المياه:

موعد قطع المياه في الدقهلية :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية أنه سوف يتم قطع المياه لمدة تصل إلي أربعة ساعات متواصلة بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم .

سبب قطع المياه في الدقهلية :

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أن سبب قطع المياه يتمثل في الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن الأعمال الجارية في قطعية على خط مياه قطر 8 بوصة بلاستيك، القادم من دملاش إلى ميت زنقر مما يتسبب في قطع المياه

أماكن قطع المياه:

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية في بيانها عن الأماكن التي سوف تشهد انقطاع للمياه قريتي دملاش التابعة لمركز بلقاس، وميت زنقر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

تنوية هام :

توجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.