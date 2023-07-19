انت الأن تتابع خبر بعد بكرة يا ست الحبايب .. قطع الكهرباء 3 ساعات عن هذه المناطق في الشرقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت محافظة الشرقية في بيان لها على لسان شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق عن قطع الكهرباء عدد من المناطق بعد غداً الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، بسبب الأعمال التي تتم في الفترة الحالية من قبل شركة الكهرباء.وكشف شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق في البيان الذي أصدرها على الساعات الماضية ونشر نسخة منه على موقع التواصل الاجتماعي، التفاصيل قطع الكهرباء من حيث الأماكن التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي سوف يظل فيها التيار منقطع، والأسباب التي أدلي انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في محافظة الشرقية :

وأوضح أبو الفتوح أنه عملية قطع الكهرباء سوف تبدأ من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم لمدة 3 ساعات مستمرة ، بسبب أعمال الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بالمختلط ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء الشرقية الموسعة خلال شهر يوليو يوليو كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الشرقية :

وأضاف بيان رئيس حي ثان الزقازيق أن المناطق التي سوف تشهد قطع التيار الكهربائي هي مناطق شارع المحافظة، وشارع مجمع المصالح، وخلف مدرسة اللغات، وعزبة مرعي، وشارع طلبة عويضة، وميدان القومية، وخلف مستشفى المبرة.

تونيه هام من حي ثان الزقازيق :

وأهاب حي ثان الزقازيق في محافظة الشرقية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية