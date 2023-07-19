انت الأن تتابع خبر صرف علاوة غلاء معيشة مع معاشات شهر اغسطس القادم.. بيان عاجل من الحكومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاول الكثير من أصحاب المعاشات معرفة ما يتردد خلال الساعات الماضية، إصدار الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية قرار بصرف علاوة غلاء معيشة مع معاشات شهر اغسطس القادم.

صرف علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات:

وأوضحت العديد من المعلومات التي كثر تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا أن وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد قاما بإصدار قرار ثنائي يقضي بصرف علاوة غلاء معيشة مع معاشات شهر اغسطس القادم، لأكثر من 10 مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة:

في هذا السياق لم تعلن الحكومة سواء كانت وزارة التضامن أو هيئة التأمينات بهذا الأمر مما يشير أن جميع المنشورات والمعلومات التي يتم تداولها في هذا الشأن هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأن الهدف منها هي إثارة البلبلة في نفوس أصحاب المعاشات.

وأوضحت وزارة التضامن أن الزيادة الوحيدة التي سوف يحصل عليها أصحاب المعاشات مع مستحقات شهر أغسطس القادم هي الزيادة السنوية التي تم إقرارها في أبريل الماضي والتي تتراوح ما بين 175 جنيه مصري إلي 1635 جنيه، حيث تقدر النسبة الخاصة بها بـ15%.

موعد صرف معاشات شهر اغسطس القادم:

وأكدت الوزارة أنه سوف يتم البدء في صرف معاشات شهر اغسطس القادم بداية من الأسبوع الأول من الشهر القادم وذلك عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك العامة في السوق المصري ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية الخاصة بأصحاب المعاشات، مع اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد