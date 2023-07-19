انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 يوليو .. الأرصاد تصدم المواظفين قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، شهدت شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الرئيسة المودية من وإلي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم:

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية حيث تصل درجة الحرارة المحسوسة في محافظات القاهرة الكبري وصلت إلي 41 درجة أما في محافظات الصعيد فسوف توصل إلي 45 درجة خلال فترة الظهيرة.

وأشارت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تشهد أجواء شديدة الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة في ساعات الليل على كافة الأنحاء، علاوة على زيادة في نسب الرطوبة الموجودة في الجو حيث أنها سوف تسجل زيادة تتراوح ما بين درجتين إلي ثلاثة درجات، والتي ترتب عليها أن يكون هناك زيادة بالإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يوليو:

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع محافظات جمهورية مصر العربية وهي كما يلي :

1- محافظة القاهرة العظمى 37درجة والصغرى 27درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أما في نهاية محافظات جمهورية مصر العربية وهي أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي45 درجة والصغرى 29 درجة.