ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة بداية اليوم الاربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 11:28 صباحاً - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 17606 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3219 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 21433 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7373 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5146 نقطة.