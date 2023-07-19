«الصحة» تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يوليو 2023 12:29 مساءً - -تقديم 448 ألفا و401 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 448 ألفا و401 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 18 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس تضمنت 14 ألفا و733 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 34 ألفا و693 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ7 آلاف و970 طفلا، فيما قدمت 46 ألفًا و92 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 3 آلاف و226 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و348 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2911 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ9 آلاف و764 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 18 ألفا و702 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 12 ألفا و683 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 77 ألفا، و630 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 77 ألفا، و694 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس 132 ألفا و703 أطفال .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 3 آلاف 525 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 53 ألفا و300 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».